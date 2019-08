In een huis aan de Blekerslaan in Rotterdam-Feijenoord heeft een man een vrouw gestoken. Het slachtoffer raakte daarbij "aanzienlijk gewond", zegt een woordvoerder van de politie.

De vrouw belde na de steekpartij zelf naar de politie. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is spoorloos.

Wat de relatie is tussen de man en de vrouw is niet bekend.