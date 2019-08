Excelsior'20 landskampioen: 'In breedte goed gepresteerd'

Voor oud-speler en voorzitter Luuk van Troost blijft kampioen worden speciaal, ondanks dat de Schiedammers al twaalf keer kampioen werden. "Dit is vooral het kampioenschap van het team. Er waren niet echt individuele uitschieters.

Wij worden landskampioen zonder dat we spelers voor het Nederlands Elftal leveren, wat echt bijzonder is. Dat geeft wel aan dat we in de breedte goed gepresteerd hebben."

Vorig jaar lukte het niet voor de Schiedammers. "Toen hebben we bij elkaar gezeten en vroegen we ons af wat we nodig hadden om weer mee te draaien om het kampioenschap. We hadden een coach nodig die hard is en mentale sterkte bij kan brengen. Met Brenton Parchment hebben we een coach in huis gehaald die het verschil heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar."

Excelsior'20 speelt zondag zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen VRA. Later is daarover een verslag te lezen op deze website.

Beluister hierboven heel het gesprek met Luuk van Troost.