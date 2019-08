Bondscoach Evert-Jan 't Hoen leeft toe naar EK: 'Kijk je heel het jaar naar uit'

Bondscoach Evert-Jan 't Hoen heeft zijn selectie nog niet in zijn hoofd. "Daar zijn we druk mee bezig. Dat wordt volgende week bekend gemaakt. Dwayne Kemp (Neptunus-speler, red.) hebben we wel al aangegeven dat hij geselecteerd is voor het EK."

't Hoen is er klaar voor. "Ik heb er heel veel zin in. Hier kijk je heel het jaar naar uit. Het is ook het moment om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De verwachtingen zijn hoog, ik denk dat wij favoriet zijn. Dat hebben we de afgelopen jaren ook afgedwongen. Je moet alleen geen enkel land onderschatten.

Italië en Spanje zijn twee concurrenten en Israël doet volgens mij voor het eerst mee. Die gaan waarschijnlijk met Amerikaanse spelers met een Israëlisch paspoort komen. Maar het is even afwachten met welke ploegen alle landen komen."

