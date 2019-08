Dode en gewonde in Rotterdams drugspand

In een woning aan de Louise de Colignylaan in Rotterdam-Kralingen is een overleden man aangetroffen.

Volgens de veiligheidsregio zijn in de woning chemische stoffen in verpakkingen gevonden. Het gaat om verdovende middelen. In totaal is er honderd kilo van aangetroffen. In tegenstelling tot eerdere berichten is er geen installatie aangetroffen die zou duiden op een drugslab.

Mogelijk gaat het om een opslaglocatie of waren er plannen om een drugslab te starten, meldt de veiligheidsregio.

Ontruimd

De naastgelegen flatwoningen zijn ontruimd geweest. De rest van de etage was al leeg, mogelijk waren bewoners op vakantie. Begin van de avond konden de bewoners terugkeren naar hun woningen.

Er was sprake van gevaar voor de omgeving, maar omdat de veiligheidsregio nog niet wist om wat voor chemicaliën het ging, kon nog niet ingeschat worden hoe groot dat gevaar precies was.

De brandweer ging met kogelwerende vesten het pand binnen. Die vesten zouden uit voorzorg zijn geweest. Ze onderzochten om welke chemicaliën het precies zou gaan.

Giftige dampen

De politie en de familie van de man waren naar de flatwoning op de vierde etage gegaan, omdat ze vermoedden dat hij zich daar bevond. Hij werd al vermist.

Volgens de politie is in de woning een man aangehouden, die naar het ziekenhuis is gebracht. Het ging niet goed met hem, maar hij was wel aanspreekbaar.

Agenten zijn niet lang binnengebleven omdat ze vermoedden dat er giftige dampen hingen. De brandweer is nu aan de slag om de woning daarvan te ontdoen.