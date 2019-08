Dansgroep uit Spijkenisse vierde geworden op WK streetdance

De WK-finale vond plaats in het Engelse Blackpool en startte om 12:00 uur Engelse tijd. Er werd gestreden tegen dertien andere teams in de categorie onder de zestien jaar oud.



Vrijdag wonnen de zestien meiden nog de halve finale, waardoor ze in één keer in de finale van zondag terecht kwamen. Toch wel bijzonder, vindt coach Kimberly. "Dit is pas ons eerste jaar, dat maakt het zo bijzonder. We zijn acht maanden in deze formatie."

Voor de zomer hield de dansgroep met succes een geldinzameling, om genoeg geld bijeen te krijgen voor de reis naar Blackpool. Maar liefst 20 duizend euro hadden de meiden nodig.