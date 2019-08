Marc Houtzager met Sterrehof's Calimero werd achtste op de individuele finaledag van de Europese Kampioenschappen Springen. In de voorgrond wordt een vegastreaker afgevoerd. ANP OLAF KRAAK

Bondscoach Rob Ehrens over incident op EK: 'Ik vind het zielig'

Marc Houtzager over incident tijdens EK: 'Totale onzin wat deze mensen doen'

Houtzager had het in eerste instantie niet door. "Toen ik naar de driesprong reed, keek ik om en dacht ik: wat is hier aan de hand? Maar toen wist ik nog niet dat ze nog niet gepakt waren. Toen liep ze erachter en bij hindernis vijf hadden ze haar te pakken.

Maar daarna heb ik me geconcentreerd op mijn rit en ben ik verder gereden met een 'nul ronde', dus ik ben zeer blij."

'Streakerschopper'

Nadat een van de 'streakers' werd ingerekend gaf een man de vrouw nog een schop na. "Ik vind dit totaal waardeloos. Iedereen beleeft paardensport op een aangename manier. Vooral de mensen gehandicapten genieten hiervan. En dan komen hier een paar onruststokers.. dan komt er een oerinstinct boven.

Ik heb totaal geen spijt van die trap die ik uitdeelde. Is die actie van hen nodig? Ook niet!"

Paarden hebben prachtig leven

Houtzager begrijpt de commotie rondom de paardensport ook niet. Volgens de activisten zou het mishandeling zijn. "De paarden worden op en top verzorgd en hebben een geweldig leven. Ze krijgen bijna 24 uur lang verzorging. Het is totale onzin wat zulke mensen doen."

Bekijk hierboven de gehele reactie van Houtzager en ook de reactie van bondscoach Rob Ehrens.