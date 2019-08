EK TV - Aflevering 7: de veelbesproken finales

Het waren zeven fantastische dagen. Met een veelbesproken springfinale zit ook EK TV er op. Bekijk hierboven de laatste aflevering over de Europese Kampioenschappen paardensport in Rotterdam.

We spreken met de gouden para-dressuurploeg en met EK-koningin Isabell Werth, die ook op de kür op muziek goud won. Natuurlijk is er ook ruim aandacht voor de springfinale. Martin Fuchs won, maar er was ook een hoofdrol voor de Nederlander Marc Houtzager die ondanks twee demonstranten knap foutloos reed.

EK TV wordt afgesloten met een compilatie na een prachtige week topsport en entertainment vanuit het Kralingse bos.

