Rottahuis laat zien hoe bewoners van Rotta leefden

Het Rottahuis is nagebouwd in Vlaardingen. Het is een reconstructie van een boerderij die is opgegraven op de plek waar nu de Markthal in Rotterdam staat. De boerderij is gebouwd rond het jaar 1015 en heeft de naam Rottahuis gekregen.

Maaike Sier van Archeologie Rotterdam: "Er hebben wel zes boerderijen bovenop elkaar gestaan, die gebouwd zijn tussen 950 en 1050. Dit is het jongste huis." Het wordt het Rottahuis genoemd omdat het bij de nederzetting Rotta hoorde.

Maasdelta

Het huis is nagebouwd bij Educatief Archeologisch Erf in Vlaardingen (EAE). "We proberen hier de archeologie uit de Rotterdams/Haagse regio, de Maasdelta, een gezicht te geven. Zodat het grote publiek een idee krijgt hoe mensen lang geleden geleefd hebben", vertelt Jeroen ter Brugge van het EAE.

Bij de opgravingen is geen complete boerderij aangetroffen. "Dat is het frustrerende van de archeologie", zegt Ter Brugge. "Je vindt alleen maar die delen die toen ook al in de grond zaten." Bij het Educatief Archeologisch Erf proberen ze die twee dimensies om te turnen naar drie dimensies.

Aanknopingspunt voor het nabouwen van de houten boerderij is de nokpaal. Bij de opgraving is duidelijk geworden waar die heeft gestaan. Ter Brugge: "Daken hebben altijd een hoek van 45 graden of meer vanwege de afwatering en we weten dat de wanden zo'n 1.10 à 1.20 meter hoog zijn geweest. Als je dat uitzet op de plattegrond die is opgegraven, kom je eigenlijk tot de basisvorm van zo'n huis."

Vissenhuid

In het Rottahuis is een woon- en stalgedeelte. De bewoners van Rotta waren boeren. Ze hielden vee en deden aan landbouw. Er zijn geen ramen in het huis. Naast de deur zijn wel twee lichtdoorlatende vensters. "Er werd vissenhuid toegepast", weet Ter Brugge. "Zalm kwam veelvuldig in de Maas voor. Als je de huid van schubben ontdoet, dan heb je iets waar je niet door naar buiten kan kijken, maar er komt wel licht door naar binnen."

Het Rottahuis in de Vlaardingse Broekpolder wordt op 11 oktober officieel geopend. Op zaterdag 12 oktober is er op de plek waar de boerderij is aangetroffen - bij de Markthal in Rotterdam - een archeologische markt waar onder meer eten uit de Rottatijd wordt bereid.