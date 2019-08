Man trapt activiste na: 'Totaal geen spijt van'

"Vuile kutteef", riep hij de vrouw na, terwijl ze werd weggevoerd. Kort daarvoor verstoorde zij het parcours van de Nederlandse ruiter Marc Houtzager.



Nog steeds kan de man er boos om worden. "Ik vind dit totaal waardeloos", vertelt hij aan Rijnmond. "Iedereen die hier komt, beleeft de paardensport op een aangename manier. En dan komen er opeens een paar onrustzaaiers. Dan komt het oerinstinct in mij naar boven." En toen trapte hij nog na.

Die trap was nodig, vindt hij. "Die actie van hen was ook niet nodig. Misschien was mijn reactie ook wel waardeloos, maar dat was die van hen ook. Toch een beetje oog om oog he", vindt hij. "Die onrustzaaiers bederven de pret hier. Mijn dag is verpest."

Totaal belachelijk

"Ik vind dit totaal belachelijk, ik ga toch ook niet tegen de ouders van Wesley Sneijder zeggen dat ze aan kindermishandeling doen omdat hij zo hard moet trainen. Die paarden die hier op het hoogste niveau springen, doen dat met het allergrootste plezier. Anders komen ze ook niet zo ver", zegt hij.

Volgens Ingrid Smits, expert op het gebied van gedragstraining voor paarden, hadden de demonstranten zich beter op andere paarden kunnen richten. "Dit soort paarden zijn heel duur, sommigen zijn wel miljoenen waard. Ze worden behandeld als topatleten en krijgen de beste zorg die er is." Ze denkt dat de demonstranten beter kunnen kijken naar sommige manegepaarden die 'als zombies in stoffige stallen staan'.

Dramatisch

Het verstoren van het parcours van Houtzager 'had gevaarlijk kunnen zijn'. "Je ziet dat die activiste in de lijn loopt waar Houtzager met zijn paard springt", legt Smits uit. "Ze had omvergereden kunnen worden. Het paard had in paniek kunnen raken. Dit had dramatisch kunnen zijn."

In plaats daarvan liep het met een sisser af: Houtzager trekt zich niets aan van alle commotie en maakt zijn parcours rustig af. "Superknap dat ze zo onverstoorbaar door zijn gegaan", vindt Smits.