Henk Fraser over PEC-Sparta: 'Twee punten verloren'

Sparta speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle en liep daardoor de koppositie mis. Trainer Henk Fraser was dan ook teleurgesteld over het resultaat.

"We hebben twee punten verloren", begint Fraser tegenover RTV Rijnmond. "Je weet dat deze ploeg het moeilijk heeft. En dan moet je bloed ruiken en dat hebben we onvoldoende gedaan. Als er een kans was om drie punten te pakken, dan was het vandaag.

Wat het spel betreft hebben we in de eerste en de tweede helft bij vlagen goed gespeeld. Maar ik moet mijn ploeg wel een compliment maken voor de veerkracht die ze tonen. In een uitwedstrijd komen we achter en dan toch maar een punt pakken. En met een beetje geluk kan je hem nog pakken op het eind."

