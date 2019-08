NK Sprietlopen: 'Niet nadenken maar rennen!'

Men neme één lange balk, voegt hier een aantal enthousiaste waaghalzen aan toe en dan is de 43e editie van het NK Sprietlopen in Puttershoek een feit.

Titelverdediger Jos Langenberg heeft er zin in. Hoe vaak hij al op de balk heeft gestaan weet hij niet eens meer. "Ik heb het meegekregen van mijn broers en vader", vertelt hij. Eigenlijk gaat het hem vandaag niet eens zo zeer om zijn titel. "Ik ben hier voor de gezelligheid."

Flink fout

Toch doet hij wel degelijk zijn best om zo ver mogelijk te komen op die balk. "Het is een knop die je om moet zetten", legt hij uit. "Verstand op nul en keihard rennen als een gek. Alleen dan maak je kans om te winnen." En kijken naar anderen kan ook nog wel eens helpen. "Soms zie je het bij hen flink fout gaan en dan weet je; zo moet het dus niet."

Langenberg is in de eerste ronde sneller en risicovoller dan de rest. "Vorig jaar heeft hij bijna zijn voet gebroken", vertelt een toeschouwer.

In de tweede ronde komt er zeep aan te pas en dat is ook het moment dat het bij Langenberg misgaat. "Meer dan m'n best kon ik niet doen", zegt hij achteraf. Toch is zijn prestatie nog een podiumplekje waard.