Drugs verwijderd uit drugspand in Kralingen

Eerder op de dag was in het pand een overleden man gevonden. Een andere man was gewond. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.



In de woning waren chemische stoffen in verpakkingen gevonden. Het bleek om verdovende middelen te gaan. In totaal is er honderd kilo aangetroffen. Het pand zou waarschijnlijk dienen als opslaglocatie, of er waren plannen om er een drugslab te starten, meldt de veiligheidsregio.

Eerder op de avond konden de bewoners van naastgelegen flatwoningen al terugkeren naar huis, nadat de etage tijdelijk ontruimd was.