Ed Aldus: 'Nieuwe hittegolf in aantocht'

De kans is groot dat we middenin de 28ste landelijke hittegolf zitten. Dat zegt Ed Aldus, de weerman van RTV Rijnmond. Het warme weer houdt zeker tot 28 augustus aan, voorspelt hij.

Pas in de loop van woensdagavond slaat het tropische weer om en krijgen we regen of onweer. Donderdag zakt de temperatuur dan naar een graad of 21.

In 2001 duurde de hittegolf tot 26 augustus, memoreert de weerman. Dat het dit jaar zo laat in de maand nog zo warm is, is volgens Aldus uitzonderlijk. Het gaat om de 28ste hittegolf sinds 1901.