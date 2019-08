Veel verschil in vonnissen over arbeidsconflicten

Rechtbanken verschillen onderling sterk in hoe ze vonnissen in arbeidsconflicten. Rechters doen in vergelijkbare gevallen andere uitspraken. Dat blijkt uit een databank, die is gemaakt door een Rotterdams bedrijf LexIQ samen met de Erasmus Universiteit (EUR).

In Amsterdam geven rechters de werkgevers in 58,8 van de zaken gelijk, in Den Bosch geldt dat voor meer dan tachtig procent van de gevallen. Rotterdam heeft een score van 69,9 procent.

Niet alleen rechtbanken lopen uiteen. Zelfs tussen rechters van dezelfde rechtbank zijn er grote verschillen. "Het lijkt erop dat men vaak geen idee heeft wat de collega verderop in de gang aan uitspraken doet", zegt directeur Martin van Hemert van het LexIQ in het dagblad Trouw.

Volgens hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling is een klein beetje verschil best verklaarbaar is. "Maar bij een verschil van meer dan tien procentpunt heeft men toch wat uit te leggen."

Of rechtbanken ook verschillen op andere terreinen dan arbeidsrecht is nog niet onderzocht.