"En dat hier in het chique Kralingen...!"

De vondst van een dode man en honderd kilo drugs in een appartement in Rotterdam-Kralingen heeft op bewoner Peter Roos diepe indruk gemaakt. "Heftig, heftig, heftig!"

Het is maandagmorgen weer rustig in de Louise de Collignylaan. Peter Roos slentert in zijn grijze ochtendjas naar de postbussen van het appartementencomplex waarin hij zijn tweede huis heeft. Hij hoopt dat de krantenbezorger op tijd is.

Roos heeft een abonnement op het Financieele Dagblad. Maar nu krijgt hij toch liever het AD onder ogen. Om te lezen wat er geschreven wordt over 'zijn' straat. De laan op een steenworp afstand van de Kralingse Plas, waar een halve dag eerder nog een bataljon agenten met mitrailleurs en kogelvrije vesten stond om te voorkomen dat drugscriminelen hun handelswaar zouden komen veiligstellen. Waar op de vierde verdieping van 'zijn' complex een gewonde en een dode man werden aangetroffen. Plus een enorme hoeveelheid verdovende middelen. Een kilo of honderd.

"Je denkt wel eens: in Brabant gebeurt het een en ander op crimineel gebied", zegt Roos. "Dat is dan ver weg. Maar dit? Hier, in je eigen huis? Daar word ik echt wel een beetje stil van."

Antiekbeurs

De Kralinger was zondag op het hoogtepunt van de hectiek niet thuis. Hij stond op een antiekbeurs in Den Haag. Zijn zoon, die om de hoek woont, bracht hem snel op de hoogte.

De Louise de Collignylaan leek het decor van een 'narco'-film. Overal politie. Een afgezette omgeving. Hulpdiensten hadden er een groot commandocentrum ingericht. Bewoners van het appartementencomplex moesten hun huis uit, omdat er mogelijk giftige dampen zouden rondhangen. Iets wat overigens niet het geval bleek te zijn.

Om acht uur 's avonds mocht Roos zijn huis pas in. Hij heeft een appartement op de eerste verdieping van een voormalig bejaardenhuis, vertelt hij. "Vroeger woonden er 88 dames en heren op leeftijd, nu nog een stuk of acht. Veel expats hebben hier nu een appartement. Keurige buitenlanders. Er wonen ook studenten. En mensen zoals wij. Het is een beetje een komen en gaan van bewoners. Misschien is dat wel een goede dekmantel voor dit soort praktijken. Dat de mensen hier niet té close zijn..."

Verdachte dingen

Natuurlijk heeft hij zitten nadenken of hij de mannen, die op de vierde verdieping hun illegale praktijk runden, kende. Maar nee, hij heeft geen flauw idee wie ze zijn.

Achteraf redenerend heeft hij wel verdachte zaken gezien. "Types in een beetje te snelle auto's. Ik zei wel eens tegen mijn vrouw: wat doén die mensen hier?"

En dan is íe daar: de krant. Peter Roos neemt hem dankbaar aan. Op pagina twee van het AD staat het: "Dode in Kralings drugshuis".

Hij schudt zijn hoofd. Eigenlijk kan hij het nog steeds niet bevatten. "In het chique Kralingen! Niet in je achtertuin, maar in je eigen huis! Ik zal u zeggen dat ik daar toch niet zo goed van geslapen heb..."