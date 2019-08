Pot en Verhaar in FC Rijnmond

Pot en Verhaar zullen gebaald hebben dat Sparta na het gelijkspel bij PEC Zwolle verzuimde om de koppositie in de eredivisie te pakken. Zelf verloor Verhaar met zijn Excelsior vrijdagavond bij Telstar.

Ook blikken we vooruit op Hapoel Beer Sheva - Feyenoord en staan we stil bij het laatste nieuws vanuit de Kuip. Wanneer komt Marcos Senesi en wanneer vertrekt Jan-Arie van der Heijden?

In Sportclub Rijnmond hebben we aandacht voor de terugkeer van het amateurvoetbal op Radio Rijnmond en blikken we met Juul Franssen vooruit op het WK Judo in Tokio.

FC Rijnmond begint om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.