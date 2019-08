Koningin Máxima bezoekt Alzheimer Trefpunt in Giessenburg

Koningin Máxima brengt op dinsdag 10 september een bezoek aan het Alzheimer Trefpunt in Giessenburg. Dat is een van de ruim 240 Alzheimer Cafés voor mensen met dementie, hun naasten en hulpverleners.

Aanleiding is het 35-jarig bestaan van Alzheimer Nederland, dat onder meer zorgt voor deze ontmoetingsplekken. Tijdens haar bezoek zal Máxima praten met patiënten en mantelzorgers. Ook wordt een 'gouden vrijwilliger' in het zonnetje gezet.

In Nederland lijden zo'n 280.000 mensen aan dementie. Een tv-programma van Koos Postema over de geheugenziekte vormde in 1984 aanleiding tot de oprichting van de Alzheimerstichting, inmiddels Alzheimer Nederland. Na afloop van de uitzending kreeg de Stichting Korrelatie meer dan 20 duizend telefonische reacties binnen, vaak met een sterk emotionele lading. Het programma had een probleem aangekaart dat groter was dan gedacht.

Telefoon

In 1985 was een tv-programma opnieuw de katalysator van een nieuw fenomeen: de Alzheimer Telefoon, een telefonische hulpdienst voor een luisterend oor over omgaan met dementie. Dit keer was het een uitzending van Karel van de Graaf die zorgde voor duizenden telefoontjes en brieven met vragen en opmerkingen. Nog steeds bieden de vrijwilligers van de Alzheimer Telefoon zeven dagen per week hulp.

Naast het hoofdkantoor in Amersfoort heeft Alzheimer Nederland inmiddels 48 regionale afdelingen, waar zo’n 5600 vrijwilligers zich inzetten om mensen met dementie en hun naasten te helpen, bijvoorbeeld via Alzheimer Cafés, -Trefpunten. Het eerste Alzheimer Café startte in 1997 in Leiden.