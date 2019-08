Politie: in Kralings appartement lag amfetamine

In het Kralingse appartement, waar agenten zondag een dode man vonden, lagen tientallen kilo's amfetamine. Dat heeft de Rotterdamse politie zojuist bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk op welke manier de harddrugs, ook wel speed genoemd, werden verwerkt.

In het appartement aan de Louise de Colignylaan vond de politie zondagmiddag een 31-jarige Rotterdammer die door zijn familie als vermist was opgegeven. De man bleek te zijn overleden. Waaraan is nog niet bekend.

In het huis was nog een andere man. Deze 54-jarige Rotterdammer is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. De harddrugs zijn in beslag genomen.

Amfetamine is een synthetische drug, die geestelijk verslavend werkt. Het spul bevordert slapeloosheid en vermindert de lust tot eten en drinken. Vroeger werd amfetamine ook wel gebruikt als vermageringsmiddel. De drug, die geslikt of gesnoven wordt, is ook bekend als doping in de sport.