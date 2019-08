Rotterdamse actrice blijft in Belgische cel

De Rotterdamse actrice liep deze zomer met harddrugs tegen de lamp op het Belgische festival Tomorrowland.

Volgens het OM had ze 5 xtc-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine in haar bezit. Dat zijn lagere hoeveelheden dan eerder gemeld.

Op haar logeeradres werden nog meer drugs aangetroffen: 77 xtc-pillen, 11,2 gram cocaïne, 11,8 gram amfetamine, 9,8 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,9 gram GHB en 3 gram cannabis.

Naast Grives werden ook twee Amerikaanse vrouwen van 39 en 41 jaar aangehouden. Na haar aanhouding verklaarde de Rotterdamse dat ze zich voorbereidde op een nieuwe filmrol. De Belgische justitie betwijfelt dat.



Volgens de advocaat van Grives was de komende filmrol niet de enige beweegreden van de 34-jarige actrice. Hij stelt dat ze "vooral naïef" is geweest. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal niet lang meer op zich laten wachten, zegt hij .

Grives speelde onder meer in de verfilming van het boek Alleen maar nette mensen, had in 2012 een gastrol in Flikken Maastricht en deed in 2017 mee met Wie is de Mol?