Rotterdamse rechtbank: kantonrechters overleggen wel

Biesmeijer reageert op conclusies van het Rotterdamse bedrijf LexIQ en de Erasmus Universiteit (EUR). Zij stelden een databank samen over vonnissen bij ontslagzaken. Daaruit zou blijken dat rechtbanken onderling flink verschillen. Sterker nog: ook tussen rechters van dezelfde rechtbank zijn er verschillen, stellen LexIQ en de EUR.



"Het lijkt erop dat men vaak geen idee heeft wat de collega verderop in de gang aan uitspraken doet", verklaarde directeur Martin van Hemert van het LexIQ in het dagblad Trouw.

"Dat laatste is absoluut niet waar", reageert Biesmeijer. "Vonnissen worden in Rotterdam in een team met elkaar besproken. Ook is er een digitaal platform, waarop kennis wordt gedeeld."

Kort door de bocht

De getrokken conclusies noemt hij "wel erg kort door de bocht." Hoe het komt dat rechtbanken onderling verschillen zou bijvoorbeeld ook aan de aard van de aangebrachte zaken kunnen liggen.

"Het kan zo zijn dat veel conflicten in bepaalde arrondissementen helemaal niet voor de rechter komen, omdat er veel wordt geschikt. Of dat er een paar grote bedrijven zijn die er een heel hard ontslagbeleid op na houden waarmee de rechter niet akkoord gaat. Wat er bij een bepaalde rechtbank uitrolt, heeft dus zeker ook met de instroom te maken."