Dierenactiviste doet aangifte tegen man die haar trapte

De dierenactiviste rent de piste in tijdens de rit van de Nederlander Marc Houtzager

De vrouw, die zondag het EK Paardensport in Rotterdam verstoorde, doet aangifte tegen een Belgische man die haar buiten de piste trapte. De bezoeker gaf de dierenactiviste een schop tegen haar achterste nadat ze uit de baan was verwijderd. Ook wordt aangifte gedaan tegen de beveiligers, de organisatie en de mensen die hen bedreigden op sociale media.

De vrouw rende het veld op uit protest tegen het gebruik van sportpaarden. Ze had haar lichaam beschilderd met teksten als 'Horse Slavery'. De Nederlandse ruiter Marc Houtzager was op dat moment bezig met zijn parcours. Dat vervolgde hij onverstoorbaar. Houtzager zei nadien dat hij door de verstoring een tijdsoverschrijding had. De strafpunt daarvoor werd hem kwijtgescholden.

De vrouw is opgepakt, net als een andere activist die een bord omhoog hield. Nadat de vrouw uit de piste was verwijderd, kwam de man van de VIP-tribune en gaf de vrouw een trap tegen haar achterste.



Het duo heeft een proces-verbaal gekregen, waarin hen baldadigheid ten laste wordt gelegd. De man en de vrouw van de Vegan Strike Group zijn inmiddels weer vrij. Justitie bepaalt verder wat er met de zaak gebeurt. Het is onbekend of de organisatie van het EK nog stappen tegen het koppel onderneemt.