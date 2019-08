Kunst op een verborgen plek in Rotterdam

Het is een plek waar niet veel Rotterdammers komen. Het vraagt een tochtje door de bosjes vanaf een fietspad onder een viaduct. Kunstenaar Isra Páez heeft deze plek gekozen om te werken aan zijn opdracht als stadstekenaar van Rotterdam. Páez heeft het thema urban culture.

We volgen Páez vanaf het fietspad aan de G.K. van Hogendorpweg bij het Schieplein. Na een stukje door de bosjes gelopen te hebben, komen we bij een soort skateramp onder het viaduct. Een klein stukje verderop rijdt de trein en raast het verkeer van de A20.

De Spaanse kunstenaar vertelt: “Ik rijd graag rond met m’n fiets om verborgen stukken van Rotterdam te ontdekken en zo heb ik dit mooie plekje gevonden.” Met het thema urban culture kan hij op deze locatie goed uit de voeten. “Het is hier erg levendig, je ziet allerlei straatkunst en graffity. Er komen elke twee weken wel nieuwe bij.”

Páez komt hier regelmatig om te schetsen. “Dit is de studiefase. Ik schets een beetje in de stijl van een strip, met allemaal kleine vierkantjes waarop de verschillende plekken hier te zien zijn.” In zijn atelier maakt hij het werk uiteindelijk af.

Traditie

Isra Páez is één van de drie stadstekenaars van Rotterdam in 2019. Het is een initiatief van het Stadsarchief Rotterdam, de Kunsthal en het Centrum voor Beeldende Kunst. De organisaties brengen hiermee een oude traditie tot leven.

Rotterdam heeft tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw stadstekenaars gehad. Voordat er fotografie bestond, werd de stad al vastgelegd door kunstenaars. Dit werk is opgeslagen bij het Stadsarchief. Tot eind jaren tachtig heeft het archief kunstenaars opdracht gegeven de veranderingen in de stad vast te leggen.



In 2018 is er een pilot geweest, in 2019 zijn de stadstekenaars definitief terug. De initiatiefnemers hebben drie kunstenaar gekozen, die elk een thema hebben gekregen. Páez heeft dus urban culture. Kay Hessels werkt aan het onderwerp stadslandbouw en Cox Janssens richt zich op sport.

De drie moeten hun werk in september inleveren. Vanaf 8 november is het te zien in de Kunsthal in Rotterdam.