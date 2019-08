Opknapbeurt Schiecentrale: 'cocons' van in totaal 20 duizend kilo

De Schiecentrale in Rotterdam-Lloydkwartier wordt flink onder handen genomen. De bruine bergingen of schuurtjes die boven de grond zweven, worden opgeknapt.

De werkzaamheden gaan zo'n vijf weken duren. In totaal worden de 99 bergingen aan de Schiecentrale opgeknapt. Ze krijgen allemaal een soort 'cocon' om zich heen. De nieuwe omhulsels wegen 200 kilo per stuk.

'Altijd veilig'

Er komt met de nieuwe omhulsels ongeveer 20 duizend kilo extra aan het pand te hangen. Uit berekeningen van een constructeur is volgens hoofdaannemer Joop Meul gebleken dat dat kan. "Dat is altijd veilig."

De opknapbeurt is hard nodig, omdat de huidige schuurtjes door weersinvloeden zijn aangetast. "Het ontwerp zit bij ons, samen met een architect. Alleen in de techniek, bij leveranciers - die we hebben gecontroleerd - is er schijnbaar iets misgegaan", zegt Meul.

'Water loopt zowat mijn reet uit'

Ook bij het warme weer gaat de operatie gewoon door. "Het is belangrijk dat het nagenoeg windstil is. Tot windkracht 5 kunnen we deze werkzaamheden uitvoeren", vertelt Dennis Hak die de operatie bij de Schiecentrale leidt. "Daarnaast is het fijn dat het droog is, omdat we met een vacuümsysteem werken."

Met kranen en twee abseilers worden de 'cocons' op de bestaande bergingen gehesen en vervolgens vastgeschroefd.

De veiligheidscheck voordat de werkzaamheden kunnen starten, valt niet mee: "Het is heet. Het water loopt mijn reet uit zowat", klaagt één van de klussers.