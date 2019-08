VIDEO: Geslaagd eerste weekend Zuid-Holland Sport

Het decor van ASWH-Spakenburg, één van de vier wedstrijden waar Zuid-Holland Sport dit weekend was.

Het amateurvoetbal is terug bij Radio Rijnmond en afgelopen weekend vond het debuut plaats van Zuid-Holland Sport. In samenwerking met Omroep West wordt wekelijks het voetbal uit de Tweede en Derde Divisie op de voet gevolgd.

Tijdens het eerste weekend werden ASWH-Spakenburg, Scheveningen-Katwijk, Ter Leede-VVSB en Quick Boys-Noordwijk gevolgd. "Met deze uitzending kan je constant van het ene veld naar het andere veld gaan", zegt Dennis van Eersel. "Er is spektakel en spanning waardoor je continu verrast kan worden door wat er gaat gebeuren."

Ook Willem van Zuilen, commentator namens Omroep West bij Quick Boys-Noordwijk, is te spreken over dit nieuwe initiatief: "Op deze manier kunnen wij bij meer wedstrijden zijn. Dit is echt een toegevoegde waarde voor ons allemaal."

Bekijk hierboven de hele video waarin we de eerste uitzending van Zuid-Holland Sport volgen