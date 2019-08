Reuzegrondluiaard uit de ijstijd herleeft

Wetenschapskunstenaar noemt Remie Bakker zichzelf. Hij werkt onder meer voor het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en is nu bezig aan een mooie klus voor Historyland in Hellevoetsluis: hij maakt van klei op schaal een reuzegrondluiaard.

Het dier maakt hij in een schaal van één op tien, voor een nieuwe expositie over de ijstijd die in september wordt geopend. Samen met een op de kop getikte schedel en een aantal botten van het dier moet zijn 3D-model de bezoeker laten zien hoe de reuzegrondluiaard eruit zag.

De kunstenaar heeft eerst aardig wat schetsen en tekeningen gemaakt. Daarna kan het boetseren beginnen. "Het is een bijzonder, bizar dier. Het heeft een heel raar skelet, het is heel vreemd gebouwd", zegt Bakker. "Bij bepaalde uitsteeksels van botten vraag je je af: waarom zitten die daar en wat doen die daar?"

Een berg rommel

Zijn atelier staat vol met afgietsels van dierenschedels, schedels van een mammoet of een neushoorn en replica's van mensenhoofden. "Dat bouwt op", zegt de kunstenaar. "Dat wordt uiteindelijk een berg rommel".



Bakker zat eerder met zijn atelier op het Marconiplein in Rotterdam, maar moest naar een andere ruimte omdat hij daar uitgegroeid was. Hij werkt nu vanuit de Spaanse Polder.

"In het begin ben je bang dat je gewoon niet genoeg materiaal hebt, en na een aantal jaar begin je er achter te komen dat het niét hebben van materiaal eigenlijk een heel fijne optie is", legt de kunstenaar uit. "Je bouwt heel snel heel veel spullen op."

Mensen komen zelfs met ingedroogde katten en ratten bij Remie aan, zodat hij dat voor zijn werk kan gebruiken. "Het is een raar soort gekte natuurlijk, dat is duidelijk. Zelfs als je niet verzamelt krijg je van mensen materiaal aangeleverd. En het is eigenlijk toch zonde om weg te doen."