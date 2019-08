Papendrechtse scooterrijder met nat pak moet nog de cel in

De 24-jarige scooterrijder die vrijdag werd opgepakt in Papendrecht, had nog een celstraf van 42 dagen open staan. Ook reed hij rond op een scooter met valse kentekenplaat én was hij niet in het bezit van een rijbewijs.

De man trok in de nacht van donderdag op vrijdag de aandacht van de politie, omdat hij zonder verlichting over de Veerweg reed. Toen hij de agenten zag, vluchtte hij weg. Ver kwam hij echter niet op de scooter, want hij ging direct onderuit. De Papendrechter ging te voet verder, sprong in een sloot en klom een tuin in om te ontkomen.



Een nat spoor leidde de agenten uiteindelijk naar de man, die in zijn onderbroek in een achtertuin van een woning aan de Goudenregenstraat stond te bibberen. In een tas die hij had weggegooid voor hij de sloot in sprong, zat inbrekerswerktuig.

De scooter waarop de verdachte reed bleek geen contactslot meer te hebben en een valse kentekenplaat. De politie doet hier verder onderzoek naar. De man zit is overgebracht naar een cellencomplex in Dordrecht.