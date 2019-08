Maastunnel dicht vanwege grote brand Rotterdam-Zuid

Bij Van Leeuwen Recycling Groep aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid woedt maandagavond een grote brand. De rook is in de wijde omgeving te zien. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inhaleren van rook.

De naastgelegen Maastunnel is vanwege de brand vanaf 17:45 uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De gemeente Rotterdam zet verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden. Verkeer in Rotterdam kan omrijden via de Erasmusbrug, Van Brienenoordbrug of Willemsbrug. De voetgangers- en fietserstunnel is sinds 18:40 uur ook gesloten.

Niet-recyclebaar

De brand brak even na 17:15 uur uit in huisraad dat niet gerecycled kan worden, zoals klein elektronisch apparatuur. De brandweer zet extra mensen en materieel in voor waterwinning en om de brand te bestrijden. Ook wordt het droneteam van de brandweer ingezet. "Dat helpt ons om een beeld van de brand te krijgen van bovenaf", zegt brandweerwoordvoerder Lorenzo Koning.

De rook trekt richting de Waalhaven. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatiekanalen te sluiten. Vooralsnog is niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn gemeten.