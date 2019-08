Bedrijf uit Bergschenhoek vereeuwigt Cruijff bij Camp Nou

Jelle van Dijk, directeur van Artihove, zei voorafgaand uit te kijken naar de presentatie van het beeld. "In principe ben ik vrij relaxed", zegt Van Dijk. "Het wordt een spannend moment. Maar de reacties die we hebben gepeild, zijn vrij positief."

Elftal van de Eeuw

Corry Ammerlaan heeft het beeld gemaakt. Van Dijk en Ammerlaan zijn daarom samen bij de onthulling in Barcelona. Hoe Cruijff zou worden afgebeeld, is in overeenstemming gegaan met de familie Cruijff. Er zit ongeveer zeven maanden werk in het standbeeld, vertelt Van Dijk.

Het is niet de eerste keer dat Artihove iets met Cruijff maakt. "In 1999 selecteerde hij het Elftal van de Eeuw. Die beelden hebben we gemaakt en staan nog altijd in de tuin van het bondsgebouw van de KNVB in Zeist", legt Van Dijk uit.

Bij de onthulling was slechts een klein gezelschap aanwezig. Wie dat allemaal waren, weet Van Dijk niet precies. "De organisatie wilde het klein houden, vooral voor mensen die dichtbij Cruijff stonden."

Kijk hier naar de onthulling van het standbeeld: