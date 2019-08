Juul Franssen bereidt zich voor op Olympische Spelen

De WK Judo in Japan is onderweg en één van de Nederlandse judoka's die in actie komt is Juul Fransen. Wij spraken de bronzen medaillewinnares van het vorige WK bij Budokan Rotterdam waar ze ook al vooruitblikt op de Olympische Spelen.

"Dat voelt wel als thuiskomen, dat dit WK al in Tokio wordt gehouden", begint Franssen over de WK waar zij aankomende woensdag in actie zal komen. Want in 2020 zal diezelfde immers het strijdtoneel vormen voor de Olympische Spelen waar Franssen zo goed als zeker aan mee zal doen.

Vorm

De geboren Limburgse is alleen nog niet in topvorm. Waar ze op de WK van vorig jaar een bronzen medaille pakte, vloog ze op het afgelopen EK er al in de eerste ronde uit: "Maar ik weet dat ik er goed genoeg voor ben", zegt de 29-jarige judoka die inmiddels al jaren in Rotterdam woont. "Die dag moet het eruit komen."

"Maar volgend jaar, bij de Olympische Spelen, zal ik op mijn best zijn", vervolgt Franssen zelfverzekerd, die dan voor het eerst op aanwezig zal zijn op de Spelen. "In 2012 en 2016 was ik mee als trainingspartner, maar nu ben ik klaar om te vlammen."

Bekijk hierboven de hele video over Juul Franssen en haar voorbereiding op de Olympische Spelen.