Shirma Rouse is zeker: 'Eurovisie Songfestival naar Rotterdam!'

Aanstaande vrijdag is het D-Day voor Rotterdam en Maastricht: dan wordt bekend gemaakt welke Nederlandse stad het Eurovisie Songfestival mag organiseren. De Rotterdamse zangeres Shirma Rouse deed in 2013 samen met Anouk mee aan het muziekevenement in het Zweedse Malmö. Als iemand de impact van het Eurovisie Songfestival kent, dan is zij dat wel.

Alles op het Eurovisie Songfestival is volgens Rouse goed en strak geregeld. "Het is bizar hoe mooi dat allemaal is", vertelt Rouse. "Ik denk dat Rotterdam het Eurovisie Songfestival goed kan neerzetten."

'Het gaat gebeuren, joh!'

Rouse hoefde 'niets te doen' in Zweden. "Je hoefde alleen maar klaar te zijn en je werd heen en terug gebracht."

Iedere Nederlander zou het Eurovisie Songfestival meegemaakt moeten hebben, vindt ze. "Ik ben super excited dat het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam komt", loopt Rouse op de zaken vooruit. "Dat gaat gebeuren, joh. Rotterdam is toch leuker dan Maastricht?"

Volgens Rouse vertegenwoordigt Rotterdam de meeste diversiteit en cultuur. "Het festival is erg gay-georiënteerd. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. De boodschap die het festival uitstraalt, wordt gereflecteerd in Rotterdam. Dat zou de meest logische combinatie zijn."