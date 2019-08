Brandweer: Kom niet kijken bij brand Rotterdam-Zuid

Brandweerwoordvoerder Lorenzo Koning over de brand in Rotterdam-Zuid

De brand woedt bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan, in een opslag voor elektrische apparaten die niet gerecycled kunnen worden. Het is niet bekend of gevaarlijke stoffen vrijkomen.



"Waar we ons zorgen over maken, is dat er mensen aan de andere kant van de Maas staan te kijken. Zij staan in de rook, en wij adviseren echt om er uit te blijven", zegt Koning. "Je ruikt het: er zit een beetje een rare, plastic lucht aan."

De rook trekt momenteel richting de Waalhaven. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatiekanalen te sluiten. "Bevind je je buiten, ga dan uit de rook of naar binnen."

De Maastunnel is vanwege de rookontwikkeling dicht. "Zolang er nog rook is, gaan we die niet open doen", zegt de woordvoerder. "We hopen dat mensen de oude situatie nog gewend zijn dat de Maastunnel gesloten is. De spits neemt nu gelukkig af."