'Gorinchemmer Zakaria Aboukhlal van PSV naar AZ'

Aboukhlal speelde in de jeugd van de Gorinchemse clubs Unitas en Rapid voordat hij in 2009 aansloot in de jeugdacademie van Willem II. Drie seizoenen geleden vertrok de aanvaller met Marokkaanse roots naar Eindhoven. Bij PSV kwam hij tweemaal in actie voor de hoofdmacht. Bij jong PSV speelde Aboukhlal 24 wedstrijden waarin hij negen keer scoorde en negenmaal een assist afleverde.