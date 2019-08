In een flat aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid is maandagavond een flinke waterlekkage ontstaan. Meerdere woningen van de flat staan onder water, laat de brandweer weten.

De getroffen woningen zitten op verschillende verdiepingen. Het lek bevindt zich op een hoger gelegen etage.

Woningcoörporatie Vestia is aanwezig bij de getroffen bewoners. Ook de verzekering is ingeschakeld. Het is rond 22:00 uur nog niet duidelijk of de bewoners de nacht elders moeten doorbrengen.