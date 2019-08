Extra lang vuurwerk bij de Wereldhavendagen

Er was meteen overweldigende belangstelling voor de excursies die dit jaar op 6, 7 en 8 september worden georganiseerd. Er probeerden zoveel mensen een excursie te boeken dat de website van het festival maandagmiddag korte tijd niet bereikbaar was.

"De server van de website werd flink vertraagd door die grote belangstelling", zegt Sabine Bruijnincx, directeur van de Wereldhavendagen. "Iedereen wilde om 12:00 uur excursies boeken. We hebben in korte tijd al meer dan vijfduizend kaartjes verkocht."

Nachtexcursie

Er zijn tussen de 15 en 20 duizend kaartjes te koop voor excursies naar onder andere naar bedrijven in het Rotterdamse havengebied en dit jaar ook naar de Spaanse Polder. "Daar kun je ook 's nachts terecht", zegt Bruijnincx. "De midden-in-de-nachtexcursie gaat naar verschillende distributiecentra waar wordt getoond hoe de goederen worden opgekocht die overdag in de winkels liggen."

Grote schepen

Elk jaar zijn er tijdens de Wereldhavendagen bijzondere schepen te zien. "Zo groot mogelijk proberen we hier te krijgen", vertelt Bruijnincx. "De marine komt met een groot schip, De Rotterdam. Van Oord brengt een mooi werkschip. In de Rijnhaven zie je een baggerschip van Boskalis. Een ander bijzonder schip is de Zonnebloem, een riviercruiseschip speciaal ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking."

Nieuw is dit jaar dat het publiek aanwezig kan zijn bij de doop van twee sleepboten. Bruijnincx: "Mensen kunnen dat live meemaken, compleet met een doopvrouw die de champagne gooit."

20 minuten vuurwerk

Zoals elk jaar is er zaterdagavond een entertainmentprogramma op het festivalgebied bij de Erasmusbrug. "Het thema is 'Come Dance With Us'. Dus we gaan lekker dansen en swingen op de Maas en op de kades. En dat bouwt op naar een mooi vuurwerk, dat dit jaar extra lang is", zegt Bruijnincx. "Dus geen tien, maar twintig minuten."

Het havenevenement trok vorig jaar 380 duizend bezoekers. Wat wordt dat dit jaar? "We gaan voor de vierhonderdduizend", verwacht de festivaldirecteur. "Maar dat hangt een beetje af van het weer. Het is natuurlijk wel een buitenevenement. Maar als het niet te nat en niet te warm is, dan halen we die vierhonderdduizend."