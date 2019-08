Maastunnel dinsdagochtend pas weer open na brand Rotterdam-Zuid

De Maastunnel in Rotterdam gaat maandagavond niet meer open voor verkeer. De tunnel is al sinds 17:45 uur afgesloten vanwege een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de naastgelegen Doklaan.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Om die reden werd besloten de tunnel af te sluiten. De brandweer is rond 21:00 uur begonnen met het afblussen, waarna de rookontwikkeling snel minder werd. Het sein brand meester is rond 23:00 uur gegeven.



Het nablussen kan echter nog enkele uren duren. Ook zijn in de tunnel vanaf 00:30 uur tot 06:00 uur werkzaamheden gepland, waarna besloten is om de tunnel pas dinsdagochtend weer te openen. Verkeer kan tot die tijd omrijden via de Erasmusbrug, Willemsbrug of Van Brienenoordbrug.

Omwonenden van de Doklaan moeten nog altijd rekening houden met stankoverlast. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatiekanalen te sluiten.