Sparta-selectie vaart door Amsterdamse grachten

Sparta maakte ter voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Ajax een rondvaart door de grachten van Amsterdam. De selectie van trainer Henk Fraser genoot maandagmiddag van de zon en van de goede competitiestart die zij in de eredivisie doormaken.

Het is niet de eerste keer dat de Spartanen een teamuitje organiseren. Vorige week was een groot deel van de groep op Lowlands te vinden. Vlak voor de promotie in mei reisde Sparta af naar Ibiza.

Het duel tussen de nummer drie en vier van de ranglijst begint zondag om 14:30 uur.