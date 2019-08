SuperCup-duel Feyenoord onder 19 gaat door onder strikte voorwaarden

De wedstrijd om de SuperCup onder 19 jaar tussen Ajax en Feyenoord gaat zaterdag door. Het aantal toeschouwers wordt beperkt. Mensen kunnen het duel op de Toekomst alleen bezoeken met een geregistreerde toegangskaart. De vorige competitiewedstrijd werd in mei gestaakt na ongeregeldheden.

Spelers en staf van beide clubs kunnen per persoon vijf kaarten krijgen. Het gaat dan om familieleden en vrienden. De kaarten worden op naam geregistreerd, zodat bekend is wie de wedstrijd bezoekt.

Feyenoord heeft besloten om de supporters in een bus te vervoeren. De aanhangers krijgen pas bij aankomst in Amsterdam hun kaart, zodat het toegangsbewijs niet in verkeerde handen kan vallen.



De veiligheid rondom de wedstrijd is lang onderwerp van gesprek geweest, nadat het laatste competitieduel op 25 mei uit de hand liep en werd gestaakt. Een week later werd de wedstrijd zonder publiek uitgespeeld. Ajax won met 2-0 en werd kampioen. De Amsterdamse club kreeg wel een straf wegens de wanordelijkheden.