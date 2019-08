Een 25-jarige man uit Maassluis staat dinsdag voor de rechter in Rotterdam, omdat hij de rekening van honderden ING-klanten zou hebben geplunderd.

De man had een virus verstopt op een forum voor motor-rijders. Zo wist hij aan hun pincodes te komen. Ook verstuurde hij valse e-mails namens PostNL.

De man werd in 2016 opgepakt in het huis van zijn ouders in Maassluis.