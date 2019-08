Justitie vindt dat hacker uit Maassluis drie jaar de cel in moet

Wat justitie betreft moet een 25-jarige man uit Maassluis drie jaar de cel in voor het aftroeven van 21 duizend passwords. Ook moet hij 17.500 euro betalen aan de staat.

De Maassluizer had onder meer een virus verstopt op een forum voor motorrijders. Door het plaatsen van berichten met titels als ‘TURKEN STELEN MIJN CHOPPER HELP’ en ‘MAROKKANEN SLOPEN MIJN SUZUKI WIE KENT DE DADERS’, wist hij duizenden computers te besmetten. Wie de berichten opende, was de pineut.

De toetsaanslagen op de computers van betrokkenen werden door de geïnstalleerde 'malware' verzonden naar de verdachte, waaronder de inloggegevens van internetbankieren. Zo kon Tarik B. inloggen op de bankrekening van slachtoffers om vervolgens hun rekeningen te plunderen. Dat gebeurde onder anderen met klanten van ING.

De man werd in 2016 opgepakt in het huis van zijn ouders in Maassluis.



De Maassluizer heeft het proces dinsdag grotendeels onderuitgezakt ondergaan. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. De rechter doet over twee weken uitspraak.