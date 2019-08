Directeur recyclingbedrijf: 'Schade door brand valt mee'

De schade bij recyclingbedrijf Van Leeuwen Groep in Rotterdam-Zuid valt mee. Dat zegt Patrick van Leeuwen, die het bedrijf samen met vader runt. Maandagmiddag brak bij de recyclingspecialist aan de Doklaan brand uit. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat de Maastunnel langdurig afgesloten werd.

Het vuur ontstond in een 'bunker'', waar materialen liggen die Van Leeuwen niet zelf kan slopen en scheiden. Mogelijk was een lithium-batterij de oorzaak. "Zo'n batterij hoeft maar een tikkie te krijgen en er ontstaat een chemisch proces waardoor hij vlam vat", zegt Van Leeuwen dinsdagmorgen op Radio Rijnmond.

De brand brak aan het eind van de middag uit. Een werknemer probeerde het vuur eerst zelf te blussen, daarna nam de brandweer het over.

Voor een medewerker liep de spanning te hoog op. "Hij kon de stress niet aan en is even naar het ziekenhuis gebracht", vertelt Van Leeuwen. "Maar vandaag is hij er gewoon weer."

Op het bedrijfsterrein is vooral sprake van rook- en waterschade. En werkt iedereen mee om de rommel op te ruimen. Ook de directie laat zich niet onbetuigd. "Toen mijn vader aankwam, heb ik hem meteen een bezem in handen gegeven...."