De zes mannen, die vrijdagmorgen werden aangehouden in verband met twee cokevondsten van gezamenlijk drieduizend kilo, blijven twee weken langer in voorarrest. Vier van de zes verdachten komen uit Rotterdam.

De mannen, tussen de 25 en de 50 jaar, werden vrijdag aangehouden in een pand aan de Van Maasdijkweg in de Waalhaven. Het spoor leidde naar hen nadat dinsdagmiddag en -nacht door de douane twee keer een partij cocaïne was gevonden in containers op de Maasvlakte.