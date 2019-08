't Zwarte Plasje: meer dan honderd jaar een begrip in Rotterdam

Waterpret in zwembad 't Zwarte Plasje in Rotterdam-Hillegersberg

't Zwarte Plasje: al meer dan 100 jaar een begrip in Rotterdam-Hillegersberg

Jong tot oud weet in Rotterdam-Hillegersberg 't Zwarte Plasje te vinden. Het zwembad viert dit jaar haar 105e verjaardag en trekt op een warme dag zo'n 1300 bezoekers.

Bij 't Zwarte Plasje werken oudere vrijwilligers die als kind al naar het zwembad kwamen. Jan Pieter Blonk komt er al meer dan zeventig jaar.

Ook Fred Versfeld is een zwemmer van het eerste uur. "Het is ook een sociaal gebeuren", legt Versfeld uit. "Kopje koffie, even met iedereen kletsen, halfuurtje zwemmen. En dan ga je weer eens naar huis."

Versfeld wil nog zo lang mogelijk naar 't Zwarte Plasje komen. "Zo lang mogelijk. Tot mijn dood!"