Aukje Brand doet mee aan het WK Zeemeermin

"Ja, gaaf he", zegt ze lachend, terwijl ze op Schiphol staat. Aukje Brand (33) heeft een opmerkelijke passie: zeemeermin zijn. De Alblasserdamse is dinsdagmiddag vertrokken richting China om mee te doen aan het WK Zeemeerminnen.

Brand is een van de zeventig zeemeerminnen die meedoen aan het allereerste wereldkampioenschap. "Het is in ieder geval erg spannend", zegt ze.

Op het WK zijn meerdere onderdelen, zoals freestyle en het tonen van bepaalde vaardigheden. En bij vrijwel alle onderdelen moet Brand de welbekende zeemeerminnenstaart dragen.

Er doen zeventig deelneemsters mee. Daar zitten twintig kinderen bij.

De zeemeerminliefde is bij Brand ontstaan nadat ze in 2007 een flimpje had gezien van een Australische, die als zeemeermin ging zwemmen. "Ik dacht echt: dat wil ik ook. Ik woonde toen op Curaçao en ging toen al vaak snorkelen. Dus dit paste er prima bij."

Hoe groot de medaillekansen van Brand zijn in China, kan ze niet zeggen. De meeste deelneemsters kent ze niet. "Behalve twee meiden uit België. Die ken ik dan weer wel."

Voorlopig staat eerst een oefensessie gepland in het zwembad van Ghuangzhou. "En ik heb begrepen dat het schema verder bomvol zit."