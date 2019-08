'Jungle gaat de stad een beetje overnemen'

Kay Hessels is één van de drie stadstekenaars 2019 van Rotterdam. De kunstenaar richt zich op stadslandbouw. Elke stadstekenaar heeft van de jury een thema gekregen. Naast stadslandbouw zijn dat urban culture en sport.

Rotterdam kent een lange traditie van stadstekenaars, die in 2018 in ere is hersteld door het Stadsarchief Rotterdam, de Kunsthal en het Centrum voor Beeldende Kunst. Mensen van deze organisaties vormen de jury, aangevuld met kunstliefhebber- en verzamelaar Hugo Borst.

We zoeken Kay Hessels op in zijn atelier in Rotterdam-Noord. Hij werkt aan een tekening van de Blaak met Markthal, het Potlood en de kubuswoningen. “Ik ga naar die plek, bekijk foto’s, ga de gebouwen in en zo krijg ik een goed beeld van hoe ik het moet tekenen.”

Het thema stadslandbouw is nog niet zichtbaar op de zwart-wit tekening, dat komt nog. Hessels: “Ik ga het helemaal mooi inkleuren en dan is het de bedoeling dat de jungle de stad een beetje gaat overnemen. Het wordt heel kleurrijk, ik ben van plan om op ieder dak een park te krijgen. Zo zou ik Rotterdam ook wel willen zien dus het is heel leuk om dat te tekenen.”

Tentoonstelling

Het werk van alle drie de stadstekenaars moet in september worden ingeleverd. De andere twee zijn Cox Janssens (sport) en Isrá Paez (urban culture). Vanaf 8 november exposeren de drie stadstekenaars in de Kunsthal in Rotterdam.