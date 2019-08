Feyenoord zonder Ayoub en Van der Heijden naar Israël

Feyenoord is met 21 spelers vertrokken richting Israël waar donderdag de wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva op het programma staat. De uit de gratie geraakte verdediger Jan-Arie van der Heijden is in Rotterdam achter gebleven.

Van der Heijden mag weg bij Feyenoord en kan in de komende dagen op zoek naar een nieuwe club. Ook Yassin Ayoub is niet opgenomen in de selectie van Jaap Stam. De middenvelder was er de laatste wedstrijden ook al niet bij, omdat hij vader werd. Maandag speelde Ayoub wel mee met Jong Feyenoord.

Feyenoord won afgelopen donderdag het heenduel met 3-0 van Hapoel Be'er Sheva. Bij winst plaatsen de Rotterdammers zich voor de groepsfase van de Europa League.

Steven Berghuis is ook gewoon afgereisd naar Israël. De international raakte maandag op de training nog geblesseerd aan zijn enkel na een duel met Tapia en Fer. Dinsdagochtend trainde Berghuis gewoon weer voluit mee.

Jaap Stam kiest er net als twee weken geleden tegen Dinamo Tbilisi voor om al op dinsdag af te reizen. Feyenoord wil zich optimaal kunnen acclimatiseren. In Israël is het de komende dagen 35 graden.

De wedstrijd in het Yaakon Turner Toto stadion in Be'er Sheva begint donderdag om 19:30 uur Nederlandse tijd. Uiteraard is deze live te volgen op Radio Rijnmond.