Ted Langenbach zoekt de metro in Maastricht

Ted en Tenny in Maastricht: hoe Songfestivalproof is deze stad?

Rotterdam en Maastricht horen vrijdag welke stad volgend jaar het Eurovisie Songfestival mag organiseren. Om te weten hoe 'onze' concurrent ervoor staat, nemen Ted Langenbach en Tenny Tenzer in een driedelige serie de proef op de som.

In de eerste aflevering bezoeken Ted en Tenny de binnenstad van Maastricht. Bij aankomst in het centrum stuit Ted meteen op een probleem: "Waar is hier de metro?"

Maar als het aan de meeste inwoners ligt, dan is Maastricht wel 'Songfestivalproof'. "Het gaat er hier florissant aan toe", stelt een vrouw. "Joie de vivre, dat hebben jullie in Rotterdam niet!"

Er zijn ook mensen in de stad die liever Rotterdam het Eurovisie Songfestival zien organiseren. "Maastricht is een mooie stad, maar Rotterdam heeft meer uitstraling", vindt een man.

Kijk hierboven naar de eerste aflevering van Ted en Tenny in Maastricht.