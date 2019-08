Hoe onthoud je al die moeilijke wachtwoorden? Onze IT-expert weet raad

Welk wachtwoord is veilig om te kiezen en hoe sla je al die tientallen wachtwoorden voor verschillende websites op? IT-expert Erik Lindenburg wijst de weg in de wondere wereld van wachtwoorden.

"Voordat je een wachtwoord kiest, moet je ervoor zorgen dat je computer zelf veilig is", begint Lindenburg. "Je moet de laatste updates van je virusscanner downloaden. Als je vervolgens een wachtwoord kiest, kies dan niet voor een standaard wachtwoord, bijvoorbeeld een reeks op je toetsenbord als qwerty of 01234. Die passwords worden als eerste gekraakt. Zorg altijd voor kleine letters, grote letters, cijfers en aparte tekens zoals een procentteken of hekje."

Daarnaast raadt de IT-expert aan je wachtwoord op veiligheid te controleren via de website veiliginternetten.nl .

"Een password van tien tekens is gemiddeld in vier dagen gekraakt. Bij twaalf tekens duurt het vier maanden waardoor het voor hackers al een vrij hopeloze zaak wordt", vervolgt Lindenberg. "Daarom raad ik lange wachtwoorden aan. Probeer ook een bestaand woord te vermijden. Wat ik ook afraad, is je eigen naam of een huisdier te gebruiken. Mensen die sociaal slim zijn, kunnen dat makkelijk raden."

Wachtwoorden onthouden

Het meest veilig is het om bij diverse accounts gebruik te maken van verschillende wachtwoorden. Maar hoe onthoud je al die passwords voor verschillende websites? Daar heeft Lindenburg een oplossing voor.

"Je kunt het beste gebruik maken van een wachtwoordmanager. Dat is een programma op je computer of telefoon. Vaak kunnen die programma's ook met elkaar communiceren. Die programma's kunnen je ook helpen om wachtwoorden te verzinnen. Het enige wat je dan moet onthouden is het wachtwoord van je wachtwoordmanager, maar al die honderden wachtwoorden hoef je niet te onthouden. Dat doet de wachtwoordmanager namelijk voor je. Handig hè?"

Er zijn verschillende wachtwoordmanagers verkrijgbaar. "Je hebt betaalde en onbetaalde versies. Ik ben zelf wel fan van RememBear. Daar betaal je ongeveer drie dollar per maand voor, maar het programma LastPass schijnt een goed kosteloos alternatief te zijn."

Verder adviseert de expert van IT-plus te kiezen voor twee-staps-authentificatie bij bepaalde sites. "Als je dan je wachtwoord invoert, wordt er eerst een code naar je telefoon gestuurd. Pas als je die code invoert, kun je inloggen."

Of het verstandig is om je wachtwoorden automatisch op te slaan? "Dat ligt aan je browser. Bij FireFox en Safari kun je je wachtwoord met een gerust hart opslaan, want daar worden ze versleuteld opgeslagen. Bij Google Chrome is dat niet het geval."