Zuidlanders telen bataten op hun akkers

Remco van Meggelen en Johan van Beek zijn de uitdaging met de bataten aangegaan. "Men zegt dat door de klimaatverandering, omdat het warmer wordt, meer tropische gewassen kunnen gaan groeien", zegt Van Meggelen.

Maar er kleeft wel een nadeel aan dit gewas: "Het is een zwak knolletje, de huid is snel beschadigd. Dit gewas is langwerpig en breekt daarom snel", legt Van Meggelen uit. Daarom moeten deze bataten met de hand in plaats van de machine worden geoogst.

Frietjes

De gewassen zijn paars, oranje en wit. "Van de oranje bataten kun je in de oven mooie frietjes maken. Dat geldt ook voor de witte", vertelt bataatboer Van Beek. "Maar de paarse bataat ziet er mooier uit en smaakt gezonder."

Van Meggelen en Van Beek zijn tevreden over de smaak van de bataat. "Het is eigenlijk beter dan de import."