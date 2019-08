Vermoeden van blauwalg bij Rockanje

Bezoekers van onder meer het strand bij Rockanje doen er verstandig aan om niet de zee in te gaan. Dat melden de omgevingsdienst Midden-Holland en Rijkswaterstaat. Het vermoeden bestaat dat in het water blauwalg zit.

"In die gevallen adviseren we mensen om niet te zwemmen. Verbieden kunnen we het niet. Maar we waarschuwen voor eventueel nadelige gevolgen", zegt een woordvoerder van de omgevingsdienst.

Door het testen van een watermonster moet duidelijk worden of er daadwerkelijk sprake is van blauwalg. Dat moet worden vastgesteld in een laboratorium.