Bijzondere wolk te zien boven Rotterdam

Het was een bijzonder gezicht op veel plekken in de regio. Een cumulonimbus of aambeeldvorminge wolk sierde de lucht sinds het einde van dinsdagmiddag.

Een cumulonimbus is de hoogste wolk die bestaat. Het verschijnsel kan voorkomen op wel meer dan vijftien kilometer hoogte, vertelt weerman Ed Aldus. "Normale hoge bewolking - cirrus - zit op zo'n zes tot twaalf kilometer hoogte. Moet je nagaan hoe hoog een cumulonimbuswolk komt".

Een dergelijke wolk kan op verschillende manieren tot stand komen. "De wolk ontstond in dit geval door de hitte van dinsdag. Ook was er genoeg vocht voorradig", zegt Ed. Het fenomeen kan in de zomer elk jaar wel voorkomen. "De ene keer is het wel mooier dan een andere keer."

Het aambeeld bevindt zich rond 20:15 uur boven het midden van Nederland. "Zoiets kan je wel vanaf meer dan vijftig kilometer zien hangen", zegt de weerman daarover. Vanuit verschillende delen van regio maken mensen op sociale media melding van de bijzondere wolk.